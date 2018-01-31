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Öldürülen yavru köpekler çöplüğe atılmış

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tel örgülerle birbirine bağlanarak öldürülen yavru köpekler, çöplüğe atıldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:44
Öldürülen yavru köpekler çöplüğe atılmış

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sekiler Köyünde bulunan çöplüğe tel örgülerle birbirine bağlanarak öldürülmüş halde yavru köpekler atılmış halde bulundu. Yavru köpekleri telef olmuş halde bulan hayvansever Orhan Taviloğlu, Tosya’nın Sekiler köyünde bulunan çöplükte çok sayıda ölümü terk edilmiş köpek ile birbirine tel örgülerle bağlanmış ve öldürülmüş halde yavru köpekler buldu. Sekiler Köyüne çöplüğe atılmış ve ölüme terk edilmiş köpeklere mama vermek için geldiğini söyleyen Orhan Taviloğlu, “Köpeklere mama verirken çöplükte birbirine tel örgülerle bağlanmış ve boğarak öldürülmüş yavru köpekleri gördüm. Ben, haftanın 7 günü ilçemizde sahipsiz aç ve susuz sokak hayvanlarına yemek dağıtıyorum. Bu çöplüğü de sürekli gelerek buradaki köpeklere mama ve yemek veriyorum. Çoğu zaman hasta olan köpekleri arabamla ilçede bulunan veteriner hekimlere götürerek tedavi ettiriyorum. Yine bu çöplükte yaşayan yaklaşık 80 adet sokak köpeği ile yavrularına mama vermek için geldiğimde bir köşede anne bir köpeğin ağladığını duydum. Köpeğin yanına gittiğimde anne köpek, yerden yavrulardan birini alarak kaçtı. Ben, diğer yavru köpeklerin yanına geldiğimde bir vahşetle karşılaştım. Toplam 5 adet yavru köpek, dikenli tel ile birbirine bağlanarak boğulmuş ve bu şekilde öldürülmüş olduğunu gördüm. Daha sonra köpeklerin fotoğrafını çekerek Tosya Hayvan Severler Derneğini gönderdim” dedi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında Tosya Belediyesi Veteriner Hekim Sıtkı Danacı ve Tosya Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürü Derya Kayacı, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu çöplüğe giderek incelemelerde bulundu.

Yavru köpekleri bulan Orhan Taviloğlu ile çöplükte incelemelerde bulunan ekipler, yavru köpekleri çöplükten aldı. Yavru köpeklerden alınan numuneler incelenerek nasıl öldürüldükleri belirlenecek. Ayrıca yavru köpekleri çöplüğe atan ve öldüren kişi ya da kişiler hakkında tutunarak tutularak yasal işlem başlatıldı.

Tosya Belediyesi Veterineri- Hekimi Sıtkı Danacı, “Bizler, olayı sosyal medyada gördük. Olayla ilgili olarak başkanımızı bilgilendirdik. Başkanımız derhal olay yerine giderek gerekli inceleme ve yasal işlemlerin yapılması talimatını verdi. Bizlerde Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine de haber ederek olay yerine geldik ve tutanak tuttuk. Vahşice öldürülen bu yavru köpekleri Kastamonu Belediyesi Veterinerliğine göndererek ölüm nedenleri ile tetkik yapılması talebinde bulunacağız” diye konuştu.

Olayın duyulması sonrasında çöplüğe gelen hayvanseverler, yavru köpekleri öldüren kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Son Güncelleme: 31.01.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
KastamonuTosya
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