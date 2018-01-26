Oğlunun sünnet takılarını TSK’ya bağışladı

Ercan Özel, geçtiğimiz günlerde Türk tanklarının sesiyle uykudan uyanıp duaya başlayan Hatay’daki Yörük teyzenin kurban kesmesinden etkilendi. Televizyonda yayınlanan görüntüleri izleyen 1’i kız 2 çocuk babası Ercan Özel’de duygulanarak oğluna yapacağı sünnet düğününde takılan takıların yarısını TSK’ya bağışlama kararı aldı. Özel, düğünün ertesi günü bankaya giderek 4 bin lira bağışta bulunduktan sonra İHA mikrofonuna konuştu.

Yörük teyzeyi ilk gördüğünde gözlerinin dolduğunu belirten Özel, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin harekatın da sınıra yapılan sevkiyat sırasında yaşlı bir teyzemizin çadırdan çıkıp, koyununu askerlerimize kurban etmesi beni çok duygulandırdı. Ağlamaklı olduk. Biz de oğlumuzun sünnet düğününde takılan takıların yarısını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne armağan etmek, az da olsa destek vermek istedik. 4 bin lira Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza katkımız olsun diye bağışımızı yaptık. Herkesin de böyle bağış yaparak katkısının olmasını istiyoruz. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerimizi hep beraber, Türk milleti olarak aşmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Sünnet düğünü yapılan İlköğretim 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Tuğra Özel de asker ağabeylerine seslenerek, "Büyünce ben de asker olacağım. Asker ağabeyler bizi koruduğu için rahatlıkla düğün yapabiliyoruz. Asker ağabeylerim iyi ki varsınız" dedi.

Son olarak Tuğra’nın annesi Sibel Özel ise, "Bizlerde bu vatan için evlat yetiştiriyoruz. Şimdiki evlatlar için de ufacık bir katkımız olursa ne mutlu bize. Allah için, vatan için canlar feda olsun" diye konuştu.