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Mutluluk Gardırobu korunmaya muhtaç çocuklara bir dolap dolusu mutluluk götürdü

Mutluluk Gardırobu korunmaya muhtaç çocuklarla buluştu, minik yürekler yeni yılda mutlulukla doldu.

09 Ocak 2018 Salı 13:29
Mutluluk Gardırobu korunmaya muhtaç çocuklara bir dolap dolusu mutluluk götürdü

Yeni yılda korunmaya muhtaç çocukları yalnız bırakmayan Mutluluk Gardırobu gülen yüzleri çoğalttı. Yeni yıl hediyesi olarak bir dolap dolusu mutluluk vermek amacıyla hayata geçirilen Mutluluk Gardırobu, başladığı günden bu yana gördüğü büyük ilgiyle korunmaya muhtaç çocuklara mutlulukla dolu bir yeni yıl başlangıcı hazırladı.

Beylikdüzü Migros AVM’nin sosyal sorumluluk projesi Mutluluk Gardırobu, ‘Bir mutlulukta benden olsun’ diyen yardımseverlerin desteği ile hem kampanya alanından hem de sosyal medya üzerinden gerçekleşen katılımlarla hediyelerle doldu taştı. Ziyaretçiler aldıkları hediyeleri AVM’nin kampanya alanında bulunan ‘Mutluluk Gardırobu’na getirip yeni yıl tebrik kartına yazdıkları duygu dolu mesajlarla bağış yaparken AVM kartları da hediye puanlarla doldu. Sosyal medya üzerinden de proje paylaşımının altına bir arkadaşını etiketleyen katılımcılar adına gardıroba bir ürün de Beylikdüzü Migros AVM ekleyerek minik yüreklere mutluluk kattı.

Korunmaya muhtaç çocuklara hakettiği mutluluğu yaşatmak adına 27 Kasım - 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen bu kampanyada katılımcıların desteğiyle monttan çoraba, diş fırçasından oyuncağa kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü 933 adet hediye, Koruncuk Vakfı’ndaki çocuklarla buluşturularak minik yüzlerde kocaman gülümsemeye dönüştürüldü. Bu iyilik hareketi toplumdaki her bireyin sosyal sorumluluklarının olduğunu hatırlatırken, korunmaya muhtaç çocuklara yeni yıl mutluluğunun coşkusunu doyasıya yaşattı.

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Migros AvmMutluluk Gardırobu
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