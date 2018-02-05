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Muhtarlar askerlere destek için sınıra gitti

Ankara’nın Haymana İlçesi Muhtarlar Derneği üyeleri Zeytin Dalı Harekâtı’yla destan yazan Mehmetçiğimize moral için sınıra gitti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:33
Muhtarlar askerlere destek için sınıra gitti

Zeytin Dalı Harekâtı’yla destan yazan Mehmetçiğimizi Afrin’de yalnız bırakmak istemeyen Haymana Muhtarlar Derneği mahalle muhtarlarını toplayarak, Hatay’ın Hassa İlçesine giderek Türk askerlerine moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kürt kökenli Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülkadir Beşkaya, “Biz devletimizin her zaman yanındayız. Dualarımız Afrin’de kahramanca destan yazan askerlerimiz ile bakınız burada 11 tane Kürt muhtarımız var. Hepimiz bu ülkede aynı şekilde huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. PYD Terör Örgütü Kürtlerin temsilcisi değil, dış mihrakların kuklasıdır. Biz ülkemizin birliği ve beraberliğinden yanayız. Kimsenin bizim birliğimizi beraberliğimizi bozmaya hakkı yok, bozmak isteyene de güvenlik güçlerimiz gereken cevabı veriyor. Operasyonda şehadete erişen askerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 05.02.2018 15:40
Anahtar Kelimeler:
Muhtarlar DerneğiAnkaraHaymanaAfrinZeytin Dalı Harekatı
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