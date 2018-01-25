Muhtar, 3 aylık maaşını Mehmetçiğe bağışladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Mollabey köyünde Muhtarlık yapan Erol Öztürk, 3 aylık maaşını ’Zeytin Dalı’ operasyonuna katılan askerlere bağışlama kararı aldı. Alaplı Kaymakamlığı’na gelen Muhtar Öztürk, Şubat, Mat ve Nisan ayların maaşının 3 aylık maaşının TSK’ya gönderilmesi için müracaatta bulundu.

"İMKANIM OLSA DA HEPSİNİ BAĞIŞLASAM"

İmkanları doğrultusunda bağış yaptığını ifade eden Mollabey Köyü Muhtarı Erol Öztürk, "Bugün vatanımızın bölünmezliği, milletimizin selameti için ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin operasyonunu başlatan Mehmetçiğimiz için 3 ay Muhtar maaşımın bağış yapıyorum. Keşke imkanım olsa da hepsini bağışlayabilsem çok mutluyum. Allah Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Onların yaptığı fedakarlığın yanında benim yaptığım bu bağış hiç bir şey Türk askeri bilsin ki, onların canımızla, malımızla yanlarındayız" diye konuştu.