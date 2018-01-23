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Metris Kavşağı'ndaki trafik problemi sona erecek

Metris Kavşağı'nda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla köprülü kavşak çalışması başlatıyor.

23 Ocak 2018 Salı 10:45
Metris Kavşağı'ndaki trafik problemi sona erecek

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı kuzey-güney yanyol ve köprülü kavşak inşaatı kapsamında, TEM Otoyolu üzerine gelecek araç geçiş köprüsünün orta ayak imalatlarının yapılabilmesi için 30 gün süreyle her iki istikamette 200 metre sol şerit yol daraltılacak.

TEM Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı’ işi kapsamında TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yanyol imalatı ve TEM Otoyolu üzerinde 120 metre uzunluğunda15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak.

Ayrıca, Edirne istikametinden gelen sürücülerin Gaziosmanpaşa ilçesine girişini sağlamak için yanyol imalatı ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı yolu yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Metris KavşağıKöprülü Kavşak çalışması
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