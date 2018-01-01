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Manisa’da derede oluşan köpükler tedirginlik oluşturdu

Manisa'da Atatürk Kent Park’ın içinden geçen derede oluşan köpükler tedirginlik oluşturdu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:22
Manisa’da derede oluşan köpükler tedirginlik oluşturdu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde hayata geçirdiği Atatürk Kent Parkı’nın içerisinde geçen ve parkın güzelliğine güzellik katan dere, suya karışan kimyasallar nedeniyle köpükle kaplandı. Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tespit edilen kimyasallar nedeniyle derenin yüzeyi köpükle kaplandı. Derede yaşayan ördeklerin sudan uzak durması ise dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen olayın ardından, kirliliğin giderilmesi için hemen çalışmalara başladı. Yapılan açıklamada, çevreyi kirleten kişi veya işletmelerin tespit edilerek gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Derede daha önce de benzer olayların yaşandığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım ise "Manisa’ya sosyal alan anlamında kazandırdığımız, ilimizin en büyük parkı Kent Park’tır. Bu parkımızın içinden geçen derenin doğallığını bozmadan, su akışının sağlanması için çok çalışmalar yürüttük. Doğal bir ortam yaratılabilmesi için deremizin içine ördekler koyduk. Ancak özellikle kimi zamanlarda derenin üst kısımlarında bazı işletmelerden kaçak deşarjlar oluyor. Bu konuyla ilgili MASKİ ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Ama konunun önemli bir kısmı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı. Büyük cezaları il müdürlüğümüz yazıyor. Bizim yetkimiz; sadece Kabahatler Kanunu ve çevreyi kirletmekten cezai işlem uygulayabiliyoruz. Bizim uyguladığımız ceza 35 TL’den başlıyor 11 bin TL’ye kadar çıkıyor. Dereyi kirletene bu defa ihtar değil gerekli cezai işlemi uygulanmasını sağlayacağız. Halkımızı çevre konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu konuda bize destek vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:28
Anahtar Kelimeler:
ManisaAtatürk Kent Parkı DereDerede Köpükler
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