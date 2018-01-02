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Mandagöz balığı Türkiye’de ilk kez görüldü

Genellikle tropik sularda yaşayan "mandagöz" balığı, Türkiye’de ilk kez görüldü.

02 Ocak 2018 Salı 15:30
Mandagöz balığı Türkiye’de ilk kez görüldü

Özellikle tropik sularda yaşayan ve bilimsel ismi ‘Priacanthus Sagittarius’ olan, gözlerinin iri olmasından dolayı da ‘Mandagöz’ ismi verilen balık türü, 500-600 deniz mili yüzdükten sonra Türkiye’nin Mersin ilinde balıkçılar tarafından yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz kökenli mandagöz balığının ilk olarak İsrail, daha sonra Mısır’da görüldükten sonra Türkiye sularında ilk kez Mersin Dana Adası açıklarında yakalandığını söyledi.

Balığı yakalayan balıkçıların kırmızı ve büyük gözleri nedeniyle bu türü ilk gördüklerine şaşırdıklarını dile getiren Mehmet Gökoğlu, balıkçılar balığın farklı bir tür olduğunu gördükleri için hemen kendisine ulaştırdığını söyledi. Gökoğlu, “Tür, Mersin’in Taşucu Dana Adasının açığında Furkan Reis isimli bir tekne tarafından yakalandı. Tür daha önce İsrail kıyılarından bildirilmiş, daha sonra Mısır kıyılarından bildirildi. Türkiye kıyılarından ilk defa biz bildiriyoruz. Mandagöz balığı uzun yüzgeçli Mandagöz balığı olarak geçiyor. Kırmızı renkli albenisi çok güzel olan bir balık. Kızıldeniz’den gecen türlerin birçoğu ekonomik olarak değerlendirilmiyor. Bu balığa baktığımızda ekonomik olarak değerlendirilebilecek bir balık, albenisi çok güzel, eti yenen zararsız, zehirsiz bir balık türü” dedi.

Mandagöz balığının maddi olarak Türkiye’de satılmadığı için pazarını bilmediklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın yurtdışında değerlendirilerek yendiğini belirtti. Gökoğlu, “Kızıldeniz Süveyş Kanalının derinleşerek açıldı. Derinleştirilmesinden sonra birçok balık türü geçti. Akdeniz artık git gide balık çeşitleri açısından tropikalleşmeye doğru gidiyor. Çok sayıda balık türünün girdiğini görüyoruz. Balıkların yanında diğer canlılarında Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçiş yaptığını biliyoruz. Şuan Süveyş Kanalı’yla bahsedilen bölge arasında uzun bir mesafe var. Baktığımız zaman 500-600 deniz mili gibi bir mesafe var. O kadarlık bir mesafeyi kat ederek gelmiş” diye konuştu.

Antalya Körfezi’nde daha önce 60 tür tespit ettiklerini söyleyen Gökoğlu, “Bu türü de oraya dahil ettiğimiz zaman Mersin Körfezi’nde yakalandı. Ancak buraya dahil edersek bununla 61’inci tür olacak” şeklinde konuştu.

Antalya’da farklı balık türlerini zaman zaman kaydettiklerini belirten Mehmet Gökoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Köpek balığı ailesinden olan kıkırdaklı balıklar çok yavru vermez. Dolayısıyla az yavru veriyor. Bütün av araçlarıyla da yakalandığı için bu türler köpek balıkları yani kıkırdaklı ailesindeki türlerin git gide Akdeniz’in ekosisteminde azaldığını görüyoruz. Bizim keler olarak adlandırdığımız tür bunlardan bir tanesi. ‘Angel Fish’ olarak geçiyor. Bu türde Akdeniz’de hızla azalıyor. Kıyılarımızda özellikle çok yakalanırdı bu türler şuanda körfezde çok nadir durumda.” Balıkların neslinin önlenmesi için balıkçıların gelecek adına doğaya geri bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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