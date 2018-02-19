Kumluca'da bin 500 kişi Gelidonya Feneri’ne yürüdü

Kumluca’da her ay tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelere yürüyüş düzenleyen Kumluca Belediyesi, Şubat ayı gezisini Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde bulunan tarihi Gelidonya Feneri’ne düzenledi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü sabah saat 09.30’da başladı. Yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüş parkuruna hareket etmeden önce Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, minibüslerle Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiine gitti. Gelidonya Feneri’ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta minibüslerden inen vatandaşlar, denizden yaklaşık 220 metre yükseklikteki Gelidonya Feneri’ne doğru yola çıktı. Yorulan vatandaşlar, zaman zaman yol kenarında dinlenerek belediye tarafından dağıtılan yiyecekleri yedi. Gelidonya Feneri’ne ulaştıklarında büyüleyen bir manzara ile karşılaşan vatandaşlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. Vatandaşlar Gelidonya Feneri etrafında büyük Türk bayrağı açtı.

"BÖLGENİN GÜNEY KISMINDA 15 YÜZYILDAN KALMA DENİZ BATIKLARI KARŞILAŞIYORUZ"

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Her ay keşif yürüyüşleri adı altında doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bu ayki yürüyüşümüzü Kırlangıç Burnu diye geçen Gelidonya Feneri’nin bulunduğu bölgeye yaptık. Tamamen doğal ve patika yollardan geçerek yaklaşık bin 500 vatandaşımızla yaptığımız yürüyüşte yerel halkın söylemiş olduğu Deveci taşlarını ve doğa harikası manzarayı görme fırsatımız oldu. Aynı zamanda bu Gelidonya Feneri, Likya Yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu bölge Likyalılar açısından önemli bir bölge. Bulunduğumuz bölgenin güney kısmında 15 yüzyıldan kalma deniz batıkları karşılaşıyoruz. Bu bölge denizcilik anlamında stratejik bir yer olarak gösteriliyor. Rekor bir katılım oldu. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise, yürüyüşü zor ama çok güzel ve keyifli bulduklarını, Gelidonya Feneri’nin doğa harikası olduğunu, ülkemizin gezip görülmesi gereken bir yer olduğunu söylediler.