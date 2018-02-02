Küçük Hakkı’nın hayalleri için 164 bin lira gerekiyor

Mersin’de babasıyla birlikte yaşayan 13 yaşındaki Hakkı Seyfettin Kılıç’ın hayat hikayesi duyanları duygulandırıyor. Henüz 6 yaşındayken Konya’da bulunan evlerinde çıkan yangın sonrası yüzü yanan Hakkı’nın dramı görenleri hüzünlendiriyor. Oğlunun durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Cihan Kılıç, Gaziantep’te evlendiğini söyledi. Oğlu Hakkı’nın kendisi askerdeyken doğduğunu kaydeden Kılıç, “Oğlum benim her şeyim. Benim daha önce tutunacak hiçbir dalım yoktu. Ben yetiştirme yurdundan çıkmış bir çocuktum. Onun dünyaya gelmesi beni gerçekten değiştirdi. Hatalarımla, gençliğimle yüzleştim. 2009 yılında Konya’da otururken hayatımız gerçekten çok güzeldi. Her şeyimiz vardı. Bir gün akşam evde otururken, eşime sobanın neden yanmadığını söyledim. O da birazdan yakacağım dedi. Ben yemeğimi yedikten sonra dışarı çıktım ancak beslediğim tavuklarıma, horozlarıma yem vermek için geri döndüm. Tam kümese girdiğim sırada bir patlama sesi duydum. Döndüğümde evimizin yandığını gördüm. Önce eşimi çıkardım sonra içeriye girdim Hakkı’yı kurtardım. Ondan sonra büyük bir süreç başladı. O süreci de atlattık” diye konuştu.

"OĞLUM ARTIK İYİLEŞMEK İSTİYOR"

Oğlunun artık büyüdüğünü kaydeden Kılıç, “Oğlum artık iyileşmek istiyor. Herkesin çocuğu var, bir baktığınız zaman ne yaşadığımızı herkes anlayabilir. Oğlumun sadece yüz bölümü yandı. Ben olmasaydım oğlum komple yanacaktı. Ben hemen üstünü başını parçaladım. İlk 1,5-2 ay Konya Numune Hastanesi’nde yattı. Oradaki hocamız benim oğluma çırpınışımı gördüğü için bana bunun Ankara Numune Hastanesi’nde tedaviye devam etmemizi söyledi. Ben de oğlumu Ankara Numune Hastanesi’ne götürdüm. Orada güzel bir süreç başlattılar. Yaklaşık 5-6 ay boyunca oğlum yanık ünitesinde yattı. Ben oğlumun yüzünü yaklaşık 7-8 ay sonra gördüm. Gördüğümde zaten oğlumun yüzünde 700-800 tane raptiye vardı. Ayağından parça almışlardı, hep yüzüne yama yapmışlardı. Oğlumun şu anda arkadaşı yok. Bazen sokağa iniyorum. Bazı arkadaşları da ufak tefek sözler söylüyor, ben de bunu duyunca bana ağır geliyor. İnşallah düzelecek” ifadelerini kullandı.

"164 BİN LİRA LAZIM"

Tedavi süreci bittikten sonra Mersin’e geldiğini vurgulayan Kılıç, “İlk 3-4 ayda kendimi toparladım. Ev tuttum, eşyalarını aldım. Ancak ansızın kapı çaldı, aranmam vardı. Cezaevine girdim. O günden sonra zaten her şey tamamen koptu ve bitti. Eşim gitmiş, oğluma annem sahip çıktı, atmadı sokağa. Okula gönderdi, bir yerlere getirtti. Eskiden yüzü daha kötüydü ama şimdi biraz toparladı. Cezaevinden çıktıktan sonra Valilik kanalıyla Şehir Hastanesi’ne gittik. Orada bizi doktor çok güzel ağırladı ve oğlumu kontrol etti. Doktor burada ameliyat olabilir ağız ve çenesiyle ilgili ama bununla ilgili Bodrum’da bir doktor var, o yüzde yüz oğlunu kurtarır dedi. Biz de Allah razı olsun Valilik tarafından bize verilen parayla oraya gittik ve doktora gösterdik. Doktor da 3 operasyonla Hakkı’nın yüzünü düzeltebileceğini söyledi. Bunun için de 164 bin lira para gerektiğini ifade etti. Bu parayı benim bulmam imkansız, çok yüksek bir meblağ. Şimdilik karton topluyorum. Belki biriktiririm diyorum ama mümkün gözükmüyor. Bütün yetkililerden yardım istiyorum. Oğlumun toparlamasını, okumasını istiyorum. Vatanına, milletine hayırlı bir insan olmasını istiyorum. Bize lütfen yardımcı olun. Sadece oğlum için istiyorum, ben başka bir şey istemiyorum. Benim oğlum toparlansın, her şey güzel olacaktır” dedi.

"YÜZÜM DÜZELSİN, GALATASARAY MAÇINI STATTA İZLEMEK İSTİYORUM"

Hakkı Seyfettin Kılıç ise küçük yaşta yüzünün yandığını belirterek, “6 yaşındayken evde yangın çıktı ve yüzüm yandı. Uzun bir süre dışarıya çıkamadım. Hastanelere gittim. Sürekli yüzümü kazıdılar. Yüzümü hep sardılar. Artık ameliyat olmak istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Arkadaşlarım benden korkuyor. O yüzden dışarı çıkamıyorum. Ancak çıkarsam da dama çıkıyorum, başka bir yere çıkamıyorum. Ben bir Galatasaray hayranıyım. Bir gün yüzüm düzeldiğinde Galatasaray maçına gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.