Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115171
ALTIN
161.074
DOLAR
3.7610
STERLİN
5.1251
EURO
4.5642
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Koyunlara ultrasonlu gebelik kontrolü yapılıyor

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler dişi koyunların gebe olup olmadığını ultrason cihazıyla veteriner hekimlere kontrol ettiriyor.

12 Ocak 2018 Cuma 12:59
Koyunlara ultrasonlu gebelik kontrolü yapılıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan küçükbaş hayvan işletmelerinde bulunan dişi koyunlara ultrason cihazı ile gebelik kontrolü yapılıyor. Çiftlikte bulunan Merinos cindi koyunlara gebelik testi yapan Veteriner Hekim Şeref Aslan, “Sürünün devamlılığını sağlamak için erken tanı yöntemi ile gebe hayvanları tespit edip programla daha hızlı bir şekilde üremeyi devam ettirebiliyoruz. Yapılan ultrason kontrolünde yanılma payı yüzde 1, o da kişiye bağlıdır. Ultrasonografi görüntü ile bakıldığı için yanılma tamamen kişiye bağlı o anda iyi bakamama ya da dalgınlığından kaynaklanan yüzde 1’lik yanılma oranı çıkar. Üreticilerimiz kesinlikle koç katımından sonra hayvanları ultrason cihazı ile kontrol ettirsinler” diye konuştu. Doğum sonrası kuzuların annelerini kesinlikle emmesi gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Aslan, "Ayrı ve temiz padoklarda bu işlemin yapılması gerekiyor" dedi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
Koyunlar Ultrasonlu Gebelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık Sakarya Nehri’ndeki kirlilik ile ilgili inceleme başlattı
Bakanlık Sakarya Nehri’ndeki kirlilik ile ilgili inceleme başlattı
OSB’nin atık suyu Sakarya Nehri'ni kirletiyor
OSB’nin atık suyu Sakarya Nehri'ni kirletiyor
Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaşınca kurban kesti
Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaşınca kurban kesti
Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne ifade ediyor?
Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne ifade ediyor?
Sakarya Nehri siyaha büründü
Sakarya Nehri siyaha büründü
İşte Erdoğan’ın övdüğü o ambulans şoförü
İşte Erdoğan’ın övdüğü o ambulans şoförü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim