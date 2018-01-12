Koyunlara ultrasonlu gebelik kontrolü yapılıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan küçükbaş hayvan işletmelerinde bulunan dişi koyunlara ultrason cihazı ile gebelik kontrolü yapılıyor. Çiftlikte bulunan Merinos cindi koyunlara gebelik testi yapan Veteriner Hekim Şeref Aslan, “Sürünün devamlılığını sağlamak için erken tanı yöntemi ile gebe hayvanları tespit edip programla daha hızlı bir şekilde üremeyi devam ettirebiliyoruz. Yapılan ultrason kontrolünde yanılma payı yüzde 1, o da kişiye bağlıdır. Ultrasonografi görüntü ile bakıldığı için yanılma tamamen kişiye bağlı o anda iyi bakamama ya da dalgınlığından kaynaklanan yüzde 1’lik yanılma oranı çıkar. Üreticilerimiz kesinlikle koç katımından sonra hayvanları ultrason cihazı ile kontrol ettirsinler” diye konuştu. Doğum sonrası kuzuların annelerini kesinlikle emmesi gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Aslan, "Ayrı ve temiz padoklarda bu işlemin yapılması gerekiyor" dedi.