Köpeğin cansız bedeni sürüklenerek götürüldü

Hayvanlara yönelik acımasızlığın görüntülerinden biri de Mersin’in Erdemli ilçesinde kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin cansız bedeninin vicdansız sürücü tarafından sürüklenerek götürüldüğü görüldü.

Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni bir arazi aracının arkasına bağlı şekilde sürükleniyor. Görüntüyü kaydeden vatandaş ise, şu değerlendirmede bulunuyor: “Mersin’in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şuan ölmüş vaziyette”. Daha sonra vatandaşlar tarafından durdurulan sürücünün çekilen fotoğrafta köpeğin cesedine bastığı görülüyor.

Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar karşılaştıkları görüntünün insanlık dışı bir hareket olduğunu ifade ederek, sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını istediler.