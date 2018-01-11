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Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne ifade ediyor?

Kızıl elma, Türkler arasında cihan hakimiyetinin sembolü olarak tanımlanıyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:54
Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne ifade ediyor?

Türklerin yaşadıkları bölgeye göre  daha batıda, ulaşılması gereken bir yer, bazen de bir  ülkenin önemli bir yapısının üzerinde parıldayan altından  yapılma bir yuvarlaktır. Bu top zaferin işareti, hakimiyetin veya fethedilmek üzere seçilmiş yerin  sembolü olarak kullanılmış.

Kızılelma motifi Türklerde çok eski inançlara ve töreye dayanıyor. Yenisey Yazıtları’na göre, Barlık suyu boyunca oturan Oğuzları, buradan hep batıya doğru yürüten güç Kızılelma oldu. Bu bakımdan Kızılelma çok güçlü bir fetih idealinin sembolü olmuştur. Örneğin, Ergenekon Destanı’nda Kızılelma, Ergenekon’dan çıkma ve eski yurda yeniden sahip olma ideali. Ulaşılması gereken, ülkeleri ele geçirmek için fetihleri amaç haline getiren bir sembol. Türkler hangi yöne giderlerse gitsinler ulaşacakları zafere, ulaşmadan önce Kızılelma adını vermişler.

Hazar Denizi’nin doğusundan gelen Oğuzlar, Hazar kağanının çadırının üzerinde bulunan ve hakimiyetin sembolü olan altın topu ele geçirmeyi amaç edinmişler. Kızıl elma ideali buradan İran’daki Türklere, onlardan da Osmanlılara geçmiş. Osmanlıların fethetmek istedikleri yerlerde bir Kızıl elma’nın varlığına inandıkları ve bunu ele geçirmek için çabaladıkları görülmüş.

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