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Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor

İstanbul’un fethi öncesi ilk olarak Sultan Mehmet Han tarafından Edirne Ulu Cami’de başlatılan ‘kılıçla hutbe’ geleneği kadim şehir Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor.

22 Aralık 2017 Cuma 15:31
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor

Edirne’de Osmanlı Dönemi’nin başyapıtı olarak gösterilen Selimiye Camii’nin karşısında bulunan ve kentin en eski camisi olma özelliğini taşıyan Edirne Eski (Ulu) Cami’de, İstanbul’un fethi öncesi Sultan Mehmet Han tarafından başlatılan kılıçla hutbe okuma geleneği 6 asırdır kesintisiz olarak yaşatılıyor.

Ulu Cami Baş İmam Hatibi Metin Uluocak, yaklaşık 600 yıldır ecdat geleneğini yaşattıklarını belirterek, cuma ve bayram namazlarında gerçekleştirdikleri kılıçla hutbe geleneğini izlemek ve şahit olmak için Türkiye’nin dört bir yanından cemaatin camiye geldiğini belirtti.

"ŞEHZADELER KILIÇLARINI ULU CAMİ’DE KUŞANIYORDU"

Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yaptığı dönemde şehzadelerin tahta çıkma törenlerinin ve kılıç kuşanma merasimlerinin de Ulu Cami’de yapıldığını hatırlatan Uluocak, "Edirne Ulu Cami, 1403-1414 yıllarında yapılan kentimizin ilk büyük ulu camisidir. Camiyi yaptıran padişahlarımız arasında Süleyman Çelebi, Musa Çelebi ve son olarak da Mehmet Çelebi’ye nasip olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN İZLEMEYE GELİYORLAR"

Uluocak, asırlardır yaşatılan ecdat yadigarı geleneği bizzat yaşamak için ülkenin dört bir yanından vatandaşların camiye akın ettiklerini dile getirerek, "Edirne Ulu Cami’de yaklaşık 600 yıldır cuma namazlarına, bayram namazlarına hutbeye kılıçla çıkarız. Bu geleneği senelerdir, asırlardır Edirne’mizde Ulu Cami’mizde yaşatmaktayız. Tabi bu güzel mabette, bu geleneği Türkiye’mizin her tarafından gelip izlemek isteyen cemaatimiz gelirler, bu havayı yaşarlar" diye konuştu.

"İLK OLARAK SULTAN MEHMET HAN BAŞLATTI"

Sultan Mehmet Han’ın 1453 yılında İstanbul’u fethetmeden önce ilk olarak Ulu Cami’de kılıçla hutbesini okuduğunu ve fetih kararını açıkladığını anlatan Uluocak, "İstanbul’un fethi Edirne’den başlar. Edirne’de İstanbul’un fethi kararı Ulu Cami’de alınmıştır. Sultan Mehmet Han, Edirne’de bu kararı aldıktan sonra Cuma namazını burada kıldırır. Hutbeyi kılıçla okur, buradan ‘Bismillah’ der yola çıkılır, İstanbul’un fethi müyesser olur. Bu geleneği biz asırlardır devam ettirmekteyiz. İnşallah kıyamete kadar da bu gelenek devam edecek" dedi.

"SOL ELDE TAŞINIYOR, TÜM CİHANA ‘BARIŞ’ MESAJI VERİLİYOR"

600 yıldır, ‘kılıçla hutbe’ geleneği ile Osmanlı’nın naif ve keskin zekası ile Edirne’den düşmana korku tüm cihana barış mesajının verildiğini belirten Uluocak, "Kılıçla hutbe okunması geleneğimizde, şöyle bir husus vardır. Kılıcı sol elimize alırız. Her ne kadar kılıçla hutbeyi okusak da sol elimizde bir barışın temsilidir kılıç. Yani dosta düşmana karşı yani şu anda kılıç sol elimizdedir, biz barışı temsil ediyoruz deriz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:34
Anahtar Kelimeler:
Kılıçla HutbeEdirne Ulu Cami
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