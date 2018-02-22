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Keçiboynuzundan çikolata daha sağlıklı

Ordu Üniversitesi (ODü) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından antioksidan kapasitesi yüksek olan daha sağlıklı bir çikolata üretimi gerçekleştirildi.

22 Şubat 2018 Perşembe 16:15
Keçiboynuzundan çikolata daha sağlıklı

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada keçiboynuzu tozu çikolata bileşimine belirli oranda ilave edilerek yüksek besin değeri içeren keçiboynuzunun çikolataya eklenerek tüketim alanı genişletildi.

Bu kapsamda Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı ve Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı makamında ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Keçiboynuzunun kan şekerini düzenleyici, iltihap önleyici, yüksek tansiyonu düşürücü, belirli kanser tiplerini önleyici birçok faydası olduğunu belirten Sümeyye Şahin, keçiboynuzunun genellikle pekmez olarak kullanıldığını ve buruk tadı nedeniyle dar bir tüketici sınıfına hitap ettiğini belirtti. Şahin, bu çalışma ile beslenme açısından önemli besin öğelerini içeren keçiboynuzunun çikolata ile birlikte tüketici portföyü genişletilerek özellikle çocukların severek tüketebileceği eğlenceli bir sunuma kavuşturulduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 22.02.2018 16:37
Anahtar Kelimeler:
Keçiboynuzu çikolataOrdu üniversitesi
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