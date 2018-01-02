Keçeçilik mesleği yok olmak üzere

Özellikle Kahramanmaraş’ın geleneksel giysilerinden olan ve başa giyilen keçe külah, çobanların giydiği kepenek, Maraşlı keçeciler tarafından elde edilerek üretiliyor. Keçecilik mesleğinin Kahramanmaraş’taki son 2 ustası ise mesleklerinin yok olduğunu söyleyerek yıllardır yaptıkları işi şimdi hobi olarak yaptıklarını söylüyor.

YAPIMI 1 GÜN SÜRÜYOR

2 metrelik bir keçenin yapılması yaklaşık 1 günü alırken, keçenin kilogram fiyatı ise 25 liradan satılıyor. Harabe bir mekanda keçecilik mesleğini yapan Şevket Ertürk, “Meslek bitti, biz de bittik” dedi.

Ertürk, “Ben bu sanata gireli 55 yıl oldu. 10 yaşında geldim bu mesleğe ve o zamanlar bu meslek popüler bir sanattı. Geçmişte çırak olarak almazlardı bu işe. Ama şimdi teknolojinin gelişmesiyle hayvancılıkta bitti bizim meslekte bitti. Mesleğin bitmesiyle bizde bittik, usta kalmadı çırak hiç yok zaten. Benim amcam keçeciydi ben ondan öğrendim mesleği” diye konuştu.

Yıllarını verdiği işi artık spor amaçlı ve hobi olarak yaptığını söyleyen Ahmet Tutma, “Dayımın mesleğiydi keçecilik. Babam beni dayımın yanına verdi ve hala çalışıyoruz. Gücümüz dahilinde ufak tefek çalışarak bir yerlere geldik. Artık işimizi spor olsun diye hobi olarak yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem sonucunda keçe olur ve yük taşıyan hayvanların üzerine bırakılır. Keçe hayvanın terini aldığı için kullanışı kolay bir üründür. Bu yaştan sonra yapacak iş olmadığından çalışıyoruz. Hazırladığımız keçelerin kilo ile satarak 25 liradan satıyoruz” diye konuştu.