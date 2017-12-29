Kars'taki Susuz Şelalesi’nin buzları çözüldü

Susuz-Ardahan karayolu üzerinde yer alan ve bölgenin en yüksek su düşüşüne sahip olan Susuz Şelalesi, aşırı soğuklardan tamamen donmuştu. Kars’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi önce Çıldır Gölü, ardından Kars Çayı ve son olarak da Susuz Şelalesi’nin buzlarını eritti.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Her yıl Aralık ve Ocak ayında zemheri soğuklarının hüküm sürdüğü bölgede büyük çile ve küçük çile olarak bilinen kışın en soğuk günlerinin yaşanması gerekirken havalarının birden bire ısınmasına şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, “10 gün önce arkamdaki şelale tamamen buz halindeydi. Bugün ise havaların sıcak gitmesinden tamamen çözülmüş. Kars son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Normalde zemheri ayındayız. Eksi 20’lerde seyretmesi gereken hava, her ne hikmetse bugünlerde artı derecelere kadar çıktı” dedi.

Şelalenin buzlarının erimesinin şaşırtıcı olduğunu belirten vatandaşlar, “Evet gerçekten şaşırtıcı, normalde kışın en soğuk mevsimin yaşandığı aylardayız. Yani zemheri soğuklarındayız. Havanın eksi 20’lerde seyretmesi gerekirken, hava sıcaklığı 6-7 derecede seyrediyor. Bu da tamamen donan şelalenin buzlarının çözülmesine neden oldu” diye konuştular.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten adeta uçarak dökülen şelalenin buzlarının çözülmesi vatandaşları da şaşırttı. Son günlerde en sıcak kışın yaşandığı Kars’ta, tamamen donan Kars Çayı ve Çıldır Gölü’nün de buzları erimişti. Sıcak havadan son olarak nasibi alan ise Susuz Şelalesi oldu.