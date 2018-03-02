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Kanser hastası Yeşim Gökyar eşi tarafından dövülüp hastanelik edildi

17 yıldır cilt kanseriyle mücadele eden 26 yaşındaki eşiyle, “Seninle bir gün ömre bedel” diyerek evlenen adam, “Hastalığından bıktım. İntihar et" dediği eşini döverek hastanelik etti, ardından da kayıplara karıştı.

02 Mart 2018 Cuma 11:17
Kanser hastası Yeşim Gökyar eşi tarafından dövülüp hastanelik edildi

17 yıldır cilt kanseriyle mücadele eden 26 yaşındaki Yeşim Gökyar Kazan, geçtiğimiz aylarda Orhan Kazan isimli şahısla evlenmişti. Herkesin gıpta ile baktığı aşka ise şiddet karıştı. Orhan Kazan son 2 ayda iddiaya göre eşine şiddet uygulayama ya başladı. “Seninle bir gün ömre bedel” diyerek Yeşimi ve ailesini evliliğe zar zor ikna eden Orhan Kazan, iddiaya göre bir süre sonra “Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım” diyerek kanser hastası eşini dövdü. Eşinin feci şekilde dövdüğü Yeşim Gökyar Kazan, Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Genç kadın 1.5 haftadır hastanede tedavisi sürerken, kanserli kadın 56 kilodan 42 kiloya düştü. Öte yandan eşini döven , Orhan Kazan ise kayıplara karıştı.

Son Güncelleme: 02.03.2018 13:15
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Gökyar Cilt KanseriYeşim GökyarYeşim Gökyar KanserOrhan KazanYeşim Gökyar Kazan
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