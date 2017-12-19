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Kalkış ve iniş yapan üç uçağa kuş çarptı

İstanbul Atatürk Havalimanında sabah saatlerinde kalkış ve iniş yapan üç uçağa kuş çarptı.

19 Aralık 2017 Salı 11:51
Kalkış ve iniş yapan üç uçağa kuş çarptı

Sabah ilk olarak Türk Hava Yollarının İstanbul- Zagreb seferini yapan TK 1053 sefer sayılı uçağı pistte kalkış için ilerlediği sırada kuş çarptı. Pistte kalkış için ilerlediği sırada kuş çarpan THY uçağı bakıma alında. Yapılan kontrollerin ardından uçakta bir hasar oluşmaması nedeniyle THY Zagreb uçağı gecikmeli olarak Atatürk Havalimanından kalktı.

Zagreb uçağına kuş çarpmasından kısa bir süre sonra, Türk Hava Yollarının TK2312 sefer sayılı İstanbul-İzmir seferini yapan uçağına da kalkış için pistte ilerlediği sırada kuş çarptı. Uçak kalkıştan vazgeçerek THY Teknik hangarına çekildi. Yapılan incelemelerin ardından kuş çarpması nedeniyle uçakta hasar oluştuğu tespit edilince, İzmir uçağı seferden çekilerek, yerine başka bir uçak planlaması yapıldı. Türk Hava yollarının İzmir yolcuları, başka bir uçak ile gönderildi.

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı ve çevresin de bulunan kuşlardan Onur Air uçağı da nasibini aldı. Atatürk Havalimanına iniş için alçalan Onur Air uçağına kuş çarptı. Herhangi bir sıkıntı oluşmayan uçak Atatürk Havalimanına sorunsuz şekilde indi.

Üç uçağın kuşlara çarpması nedeniyle pistlerde temizlik yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ekipleri, temizlik sırasında kalkışları durdurdu. Yaklaşık 25 dakika durdurulan kalkış trafiği, pistlerin temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Atatürk Havalimanına kalkan ve inen uçaklara kuş çarpmasının ardından, iniş için alçalan 3 THY uçağı pisti pas geçti. Uçaklar daha sonra sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Son Güncelleme: 19.12.2017 12:18
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İstanbul Atatürk HavalimanıUçağa Kuş çarptı
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