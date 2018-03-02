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Kalamış Wedding Fest kapılarını 4 Mart'ta açılıyor

Evlilik hazırlığındaki çiftleri yol gösterici olan “Kalamış Wedding Fest”, 4 Mart Pazar günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

02 Mart 2018 Cuma 11:39
Kalamış Wedding Fest kapılarını 4 Mart'ta açılıyor

Kalamış’ta düğün yapmanın ayrıcalığını ve keyfini hissettirecek festival, hediye çekilişleri, indirimler ve özel sahne performansları da misafirlere keyifli dakikalar yaşatacak. Düğün ve evlilik üzerine sohbetlerin yapılacağı etkinliğe birçok ünlü isim de katılacak. Festivale katılan çiftlere aynı zamanda düğün organizasyonlarında kullanmak üzere yüzde 25’e varan indirim fırsatlarına sahip olacaklar.

Yeni evlenecek olan çiftlerin kararsız kaldığı pek çok önemli konu bulunuyor. Düğün mekânından davetiyeye, gelinlikten ayakkabıya kadar birçok detay, uzun araştırmalar neticesinde seçiliyor. Çiftlerin düğün hazırlıklarında kararsızlıklarını sonlandıracak olan “Kalamış Wedding Fest”, yeni sezon düğün trendlerini Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de sergileyecek.

Bir düğün atmosferini yaşayacağınız festivalde kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her detay yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Kalamış Wedding FestEvlilik HazırlıklarıDüğün Organizasyonu
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