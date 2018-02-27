Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119014
ALTIN
162.246
DOLAR
3.7850
STERLİN
5.2820
EURO
4.6652
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kadınlar için yelkenler 8 Mart'ta fora

“Şiddete Karşı Yelken Açıyoruz” sloganı ile kadınların seslerini duyurmayı amaçlayan International Women Sailing Week (Kadınlar Günü Kupası) 8-15 Mart, yarışlar ise 7-8 Mart 2018 tarihleri arasında Göcek’te, bu yıl ilk kez düzenlenecek.

27 Şubat 2018 Salı 10:22
Kadınlar için yelkenler 8 Mart'ta fora

Yelken tutkunları bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katılacakları yarışla anlamlı bir projeye de destek vermiş olacaklar. Proje, 2017 yılında 332 kadının şiddet görmesi, 409 kadının öldürülmesi, kadınların cinsiyet ayrımcılığına uğramaları, ihlal edilen kadın hakları konularına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Maviye gönül verenlerin kadınlara daha güzel bir gelecek sunmak için katılacağı yarışlarda tüm teknelerde mutlaka bir kadın olması şartı aranacak.

Kadınlar Günü Kupası’nda Fethiye Körfezi ve Göcek’in yavaş yavaş ılıklaşan ilkbahar günlerinde, 2 gün sürecek yarışlara 25 tekne ve 200’ü aşkın yelkencinin katılımı hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası kadın-erkek tüm yelken ustalarını, rekabeti yüksek şamandıra yarışları ve bölgenin coğrafya zenginliğinin başarıyla kullanıldığı coğrafi rotalarında heyecanlı anlar bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Göcek Yat KulübüInternational Women Sailing WeekYelken Yarışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?
28 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?
Aileler Mavi Balina oyunu konusunda uyarıldı
Aileler Mavi Balina oyunu konusunda uyarıldı
İzmirliler flamingoların kur danslarını izledi
İzmirliler flamingoların kur danslarını izledi
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı
Yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi
Yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim