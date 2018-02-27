Kadınlar için yelkenler 8 Mart'ta fora

Yelken tutkunları bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde katılacakları yarışla anlamlı bir projeye de destek vermiş olacaklar. Proje, 2017 yılında 332 kadının şiddet görmesi, 409 kadının öldürülmesi, kadınların cinsiyet ayrımcılığına uğramaları, ihlal edilen kadın hakları konularına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Maviye gönül verenlerin kadınlara daha güzel bir gelecek sunmak için katılacağı yarışlarda tüm teknelerde mutlaka bir kadın olması şartı aranacak.

Kadınlar Günü Kupası’nda Fethiye Körfezi ve Göcek’in yavaş yavaş ılıklaşan ilkbahar günlerinde, 2 gün sürecek yarışlara 25 tekne ve 200’ü aşkın yelkencinin katılımı hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası kadın-erkek tüm yelken ustalarını, rekabeti yüksek şamandıra yarışları ve bölgenin coğrafya zenginliğinin başarıyla kullanıldığı coğrafi rotalarında heyecanlı anlar bekliyor.