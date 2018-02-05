Kadınlar 14 Şubat hediyesi olarak peluş ayı istemiyor

Türkiye genelinde 5,6 milyon üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektöründe önde gelen Hopi, Sevgililer Günü anket sonuçlarını açıkladı. Uygulama içerisindeki anket sorularına cevap veren Hopililer, Sevgililer Günü’nü ‘her zaman’ kutladığını belirtti. Anket sonuçlarına göre kadınlar Sevgililer Günü’nde kendilerine peluş ayı alınmasını istemezken, erkeklerin istemediği hediyelerin başında selfie çubuğu yer aldı.

Söz konusu ankette, ‘Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?’, ‘14 Şubat planın ne olur?’, ‘Sevgililer Günü’nde sevgilin sana ne almasın?’ ve ‘14 Şubat’ı hangi Avrupa şehrinde geçirmek istersin?’ sorularını yanıt buldu.

ERKEKLER 14 ŞUBAT’I EVDE KUTLAMAK İSTİYOR

Ankete katılan her 10 erkekten 3’ü ‘14 Şubat planın ne olur?’ sorusuna evde özel bir yemek hazırlamak cevabını verdi. Erkeklerin ikinci tercihi yüzde 25 ile canlı müzik çalan bir mekanda eğlenmek olurken son tercihi ise yüzde 14’lük oranla sinemada romantik bir film izlemek oluşturdu.

ERKEKLER SELFİE ÇUBUĞU KADINLAR PELÜŞ AYI İSTEMİYOR

Sevgililer Günü için tercih edilen hediyelerin de analiz edildiği anketin sonuçlarına göre erkeklerin almak istemediği hediyelerin başında selfie çubuğu geldi. Her 4 erkekten biri selfie çubuğu istemediğini belirtirken sevgilisiyle yoga kursuna gitmek istemeyenlerin oranı yüzde 23 olarak dikkat çekti.

Erkeklerin tercih etmediği hediyeleri yüzde 17 oran ile kalp şeklinde çikolata, yüzde 16 oranla eldiven ve yüzde 14 ile burç bilekliği gibi hediyeler takip etti. Kadınları mutlu etmeyecek hediyelerin başında ise yüzde 34 oranla pelüş ayı geldi. Her 5 kadından biri hediye olarak telefon kılıfı istemediğini belirtirken Sevgililer Günü deyince akla gelen kırmızı gül yüzde 17 oranla istenmeyen hediyeler arasında yer aldı. Kırmızı günü yüzde 12 ile çerçeve ve bere izledi.

KADINLAR SEVGİLİLER GÜNÜ’NE SON DAKİKA HAZIRLANIYOR

Ankete katılan kadınların yüzde 40’ı Sevgililer Günü’ne son dakika hazırlandığını belirtirken, bir hafta önceden hazırlıklara başlarım diyenlerin oranı da yüzde 30 ile dikkat çekti. Kadınların Sevgililer Günü hazırlıklarının vazgeçilmez parçaları arasında ise elbise, iç çamaşırı, kırmızı ruj ve topuklu ayakkabı yer aldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ ‘HER ZAMAN’ KUTLUYORUZ

Sevgililer Günü’nü kutluyor musun sorusunda ‘her zaman’ yanıtı kadın ve erkek fark etmeksizin öne çıkarken, ikinci sırayı yüzde 22 ile ‘sevgilim oldukça’ yanıtı aldı. Ankete katılanların yüzde 16’sı Sevgililer Günü kutlaması için ‘mecburen’ yanıtını verirken yüzde 18’i ‘asla dedi. Ankete göre çiftler 14 Şubat’ı sırasıyla Paris, Roma, Venedik, Prag ve Porto’da kutlamak istediğini belirtti.