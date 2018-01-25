Kadıköy Belediyesinin otoparkına İBB el koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerindeki Kadıköy Belediyesinin kullandığı otoparka geldi. İş makinesiyle gelen zabıta ekipleri bekçi kulübesini yıkarak otoparka el koydu. Sabah durumdan haberdar olan belediye ekipleri ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu otoparka geldi. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğu önlemek amacıyla çevik kuvvet ekipleri de otoparkta bekledi.

İBB ve Kadıköy Belediyesinin otopark yüzünden mahkemelik olduğu ve mahkemeyi İBB’nin kazandığı öğrenildi. Basın mensuplarına açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “06.30 da 100’e yakın zabıtayla birlikte geldiler. Burası bir kamu alanı Kadıköy Belediyesi kullanıyor burayı belediyenin ihtiyacı olan bir alan. Bu alanı hiç bir şekilde veremeyiz. Sonuçta burası kamunun, halkın malı. Bir de işgalci gibi 100’e yakın kişiyle buraya gelmeleri doğru değil. Bu memleketin bu kadar sorunu varken kamu kurumlarının bu şekilde dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü problem çözülebilir. Onlara da ait olsa bize de ait olsa buranın mülkiyeti sonuçta ikimiz de kamuyuz o şekilde bakmaları gerekiyor duruma. Ayrı ayrı yerlere hizmet etmiyoruz, vatandaşlara hizmet ediyoruz” dedi.