İzmir’den Amerika’ya kargoyla pişmiş köfte gönderiyor

Yıllardır İzmirlilerin akınına uğrayan ve taleplere yetişmekte zorluk çeken köfteci Hurşit Ciritoğlu, şimdi de kargoyla hem şehir dışına hem de Amerika’ya pişmiş köfte göndermeye başladı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 49 yıldır müşterilerine hizmet veren Hurşit Ciritoğlu’nun köfteleri sınırları aştı. Şehir dışından onlarca kişiye hazırladığı köfteleri gönderen Ciritoğlu, Amerika’nın yanı sıra Almanya, Avusturya gibi ülkelere de pişmiş şekilde kargoyla köfte gönderiyor.

60 METREKARE DÜKKANI DOLUP TAŞIYOR

Sabah 8.30’da mesaiye başlayan, 6 saat açık kalan ve 60 metrekare dükkanında müşterilerin yoğun talebine yetişmeye çalıştıklarını belirten Hurşit Ciritoğlu, stok ürün bulundurmadan, bir gün önceden hazırladıkları köfteleri taze bir şekilde servis ettiklerini söyledi.

FARKLI BAHARAT VE İRMİK

Köftelerinin diğer köftelerden ayıran en büyük farkın içerisinde bulunan baharat ve irmik olduğunu belirten Ciritoğlu, “İrmik olması farklandırıyor. Onun ayrı bir kokusu tadı var. 1 kiloya 250 kilogram irmik koyuyoruz. Soğan, irmik, tuz, karabiber, kekik, kimyon karışımı var. Biraz etin de yağlı ve taze olması gerekiyor. Buna şekil verip ve bir gece dinlendirip, ertesi gün burada kömür mangalıyla pişirip, tereyağlı ekmek yağlayıp toz biberli olarak müşteriye servis ediyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz, daha çok dışarıdan gelen insanlara çok değişik geliyor, beğenisi kazanıyoruz ve devam ettiriyoruz. Bu sene 49. yılım babadan kalan mesleğim bu. Müşterimiz memnun oluyor. Artık oğlan da benimle birlikte ve 3. Kuşak. İnşallah 4. kuşak da nasip olur ve ben de görürüm" dedi.

“YARI PİŞMİŞ HALDE KARGOYLA AMERİKA’YA GÖNDERİYORUZ”

Köftelerini yiyen ve yurtdışında bulunan müşterilerinin Ödemiş’e gelememeleri sebebiyle sipariş verdiklerini anlatan Ciritoğlu, “Burada yiyen müşterimiz beğeniyor, memnun oluyor ve sipariş geliyor. Hiç unutmadığım Amerika’ya gönderdik. Avusturya’ya, Almanya, Hollanda’ya arkadaşlarımız giderken de alıp gidiyorlar. Sabah alıyorlar akşam yiyorlar, memleket içinde de kargoyla gönderiyoruz. Ankara’ya, İstanbul’a da kargoyla gönderiyoruz. Ancak tam pişirmeden yarım pişiriyoruz, kutulara koyup gönderiyoruz. Vatandaş alıyor kaç tane yiyecekse tavanın içinde biraz ısıtıyor, hem ısıtıyor hem de kıvamı pişme kıvamına geliyor. Çiğ biraz riskli oluyor, öyle gönderiyoruz kargoyla gönderiyoruz” diye konuştu.

“UFAK DA OLSA İHRAÇ DA YAPIP MEMLEKETİMİZİ TANITIYORUZ”

Ufak çaplı da olsa kargoyla ihracat yaptıklarını belirten Hurşit Ciritoğlu, “Hem Ödemiş’in reklamı oluyor hem de iyi oluyor. Değişik bir yemek olduğu için insanların hoşuna gidiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor böyle tanıtılıyor. İnşallah ilerde daha fazla tanıtırız. Ufak da olsa dışarı gönderiyoruz, ufak da olsa ihracat yapıyoruz memleketimizi tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BURAYA UĞRAMADAN YAPAMIYORUZ, TADINA DOYULMUYOR”

Şehir dışından köfte yemeye gelen müşteriler ise şunları söyledi:

“Aydın’dan geldiğimizde muhakkak buraya uğruyoruz, Ödemiş köftesini severek yiyoruz. Tadına doyulmuyor. Geldiğimizde her zaman için buraya geliyoruz. Harika bir tat, buraya uğramadan gitmiyoruz.”