İzmir Kordon’da deniz taştı, hayat felç oldu

İzmir’de sabah saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Hayatı felç eden yağmur ve fırtına sebebiyle deniz taştı. Kordon boyunda bulunan dükkanlar da bu durumdan nasibini aldı. Çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Dükkan çalışanları, içerideki eşyaların zarar görmemesi için fırçalarla suyu boşaltmaya çalıştı. Cadde ve sokaklar da adeta göle döndü. Vatandaşların bazıları ayakkabılarının üzerine poşet geçirerek yolun karşısına geçmeye çalışırken, tedarikli olanlar yağmur botlarını giydi. Hayatı felç eden yağmur nedeniyle sokak hayvanları da zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.