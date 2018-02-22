İzmir'de kedi Tombi okula geri döndü

İzmir’de sokağa atıldığı tahmin edilen Tombi, Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinin maskotu haline geldi. Sınıfta tıpkı bir öğrenci gibi uslu uslu ders dinleyen Tombi, bir velinin şikayeti üzerine sınıftan çıkarılmak zorunda kaldı. Bir süre sahiplendirildiği evde yaşayan ancak evdeki diğer kedilerle anlaşamadığı için sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşcu’da misafir olan Tombi, öğrencilerden ayrı kaldığı için depresyona girdi ve yemeden içmeden kesildi. Öğrencilerin de Tombi’yi çok özlemesi üzerine sınıf öğretmeni olayı sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi devreye girdi ve Tombi okula geri döndü. Tombi için okul bahçesinde barınak yapıldı ancak minik kedi alıştığı sınıfta vakit geçirmeye devam ediyor. Kedinin sınıfta olmasını istemeyen velinin de çocuğunun sınıfını değiştireceği öğrenildi.

"TOMBİ İLE TEKRAR KAVUŞTUK"

Tombi’nin okula dönmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını belirten öğretmen Özlem Pınar İvaşcu, “Tombi’yi zaten okul bahçesinde görüyorduk. Çocuklara yaklaşıyordu, dokunulmasına izin veriyordu. Bir süre sonra sınıfa gelmeye başladı. Önce sınıfta geziniyor, sonra da kendine yer bulup ders bitinceye kadar kalıyordu. Öğrencilerle çok iyi vakit geçiriyordu. Ben öğrenciler ve Tombi arasındaki iletişimi görünce okul müdürümüzle konuştum ve Tombi’nin aşılarını yaptırdık. Velilerden de çok olumlu dönüşler aldım. Çocukların çok daha istekle okula geldiklerini söylediler. 33 öğrencim de çok mutluydu ama bir annemizin hijyen konusunda endişeleri vardı. Biz de onu dikkate alarak Tombi’yi sahiplendirdik. Ancak Tombi orada huzurlu değildi. Üç gün boyunca bir şey yememiş. Çaresiz bir şekilde Tombi’yi kendi evimde misafir ettim. Benim evimde de hiçbir şey yemedi. Durumu sosyal medyada paylaşınca İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi devreye girdi ve Tombi ile tekrar kavuştuk” dedi.

İvaşcu, Tombi’nin ders saatlerinde sınıfta vakit geçireceğini, okul bitince de hem bahçedeki barınakta hem de okulda bulunan lojmanda kalacağını söyledi. Öğrenciler de Tombi’nin okula dönüşü ile büyük sevinç yaşadı. Tombi’nin derslerini engellemediğini ve onu çok sevdiklerini belirten öğrenciler, Tombi’nin gelişi ile yeniden eski neşelerine kavuştuklarını söylediler.