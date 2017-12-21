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İzmir'de hurda metaller sanata dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan makine, motosiklet, araba ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürdü.

21 Aralık 2017 Perşembe 12:26
İzmir'de hurda metaller sanata dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında görevli otomotiv teknikerleri, makine ve araçlardan çıkan atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü. Paslı malzemelerden heykel yapan teknikerler, her gün bambaşka fikirlerle yeni ürünler elde etmeye başladı.

Boru anahtarını vidalarla birleştirip ’yusufçuk’, motor gücünü harekete dönüştürmeye yarayan çarklarla zincirleri bir araya getirerek ’deve kuşu’ heykeli yaparak çöpe atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği heykeller oluşturan usta eller, eserlerini ortaya koyarken iş makineleri ve endüstriyel makinelerin hurda metalleri dışında hiçbir malzeme kullanmıyor. Örneğin deve kuşu heykelinin yapımında 25 adet vites dişlisi, 25 adet vites manşonu, 35 adet vites senkromeç, 5 adet manşon göbeği, 2 adet eksantrik dişlisi, 5 adet avare dişlisi, 2 adet salıncak komple, 6 adet amortisör, 1 adet gergi ayağı, 8 adet kepçe kovan tırnağı, 1 metre kepçe yürüyüş zinciri, 3 adet gergi yayı, 2 adet tırların v kolu, 1 adet rulman, 1 adet rulman yatağı, 1 adet tel fırça, 2 metre bağlantı demiri, 20 metre çekme bağlantı zinciri, 1,5 metre köşebent profil, 2 adet denge kolu, 10 adet cıvata, 10 adet somun, 2 adet viraj rotu, 4 adet kaplin, 10 adet pul, 1 adet küçük ev tüpü, 2 adet bağlantı burcu, 4 kutu elektrot ve 1 adet de tabela bağlantı demiri kullanıldı.

GİTAR HEYKELİ YAPTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ustaları, 1 adet büyük rulman, 2 adet senkromeç, 1 adet gergi zinciri, 1 adet düz paso, 18 adet cıvata, 7 adet somun, 1 adet led ışık, 1 adet bağlantı demiri, 1 adet silikon, açma kapama düğmesi, 1 adet adaptör ve 6 adet bağlantı çubuğu kullanarak güzel bir gitar heykeli ortaya çıkardı.

“Pırpır” adı verilen yusufçuk çalışması da boru anahtarı, 6 adet subap, 2 adet rulman, 1 metre bağlantı demiri, 2 metre geniş kalın taban saç, 2 metre yaprak saç, 6 metre profil demir, 2 adet yay, tabela sacı ince ve 4 adet tirbuşon cıvata ile ortaya çıktı. Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdinç Genç, Mustafa Lodos, Erdinç Genç ve Serhan Ünal mesai saatleri dışında kalan zamanlarda yaptıkları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve izin verildiği sürece bu eserleri hazırlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 12:33
Anahtar Kelimeler:
IzmirHurda MetallerHurdan Sanat Eserleri
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