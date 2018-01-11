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İşte Erdoğan’ın övdüğü o ambulans şoförü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dediği ambulans şoförü Çetin Karamanlar, “Cumhurbaşkanımızın bana ‘Yiğit’ demesi hem gururlandırdı hem onurlandırdı” dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:26
İşte Erdoğan’ın övdüğü o ambulans şoförü

Manisa’nın Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesindeki evine ambulansla sevk edilen yaşlı ve engelli vatandaşı evinin yolu bozuk olduğu için sırtında taşıyan ambulans şoförüne bir övgü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmasında ambulans şoförü Çetin Karamanlar’ı örnek göstererek, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dedi.

"BU DÜNYADA KALICI DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övgü dolu sözleri üzerine İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Saruhanlı Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak çalışan ve aynı zamanda Sağlık Sen Saruhanlı İlçe Başkanı olan Çetin Karamanlar, “Cumhurbaşkanımızın Beştepe’deki kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmasında benden bahsetti ve bana ‘Yiğit’ demesi beni ayrıca onurlandırdı ve gururlandırdı. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Normalde bizim yapmamız gereken bir şeydi. Her şeyden öte bu bizim insanlık görevimizdi. Bugün yine aynı şartlarda aynı hastalarla karşılaşsam yine aynısını yapardım. Biz bu dünyada kalıcı değiliz. Yarın aynı şekilde bizim anamız babamız bu duruma düşse bizden sonraki nesillere bizi örnek göstererek aynı duyarlı davranışı sergilemeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi. Ambulans şoförü Çetin Karamanlar Sağlık Sen Manisa Şubesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da plaket ve teşekkür belgesi ile ödüllendirilmişti.

Son Güncelleme: 11.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
çetin KaramanlarManisaSaruhanlı
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