Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107401
ALTIN
174.167
DOLAR
4.1039
STERLİN
5.7228
EURO
4.9989
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İstanbullular hayatlarının ortalama 3,5 yılını trafikte geçiriyor

İstanbulluların hayatlarının ortalama 3,5 yılını şehir trafiğinde geçirdiği belirlendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:57
İstanbullular hayatlarının ortalama 3,5 yılını trafikte geçiriyor

İstanbulluların hayatlarının ortalama 3,5 yılını şehir trafiğinde geçirdiği belirlendi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, İstanbulluların şehir içi yolculuklarında harcadıklarını zaman dilimini inceledi. Ajans Press’in İstanbul’un Oto Ritmi 2017 başlıklı raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbulluların hayatlarının ortalama 3,5 yılını şehir trafiğinde geçirdiği belirlendi. 2017 yılında ise İstanbullu sürücülerin ve yolcuların seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55’ini trafik yoğunluğunda kaybederken, açık trafikte 20 dakikada gidilecek mesafenin yaklaşık 45 dakikada gidilebildiği görüldü.

SABAH SAATLERİNDE 10 DAKİKALIK YOL 30 DAKİKA SÜRDÜ

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, geçtiğimiz yıl trafik başlığı altında 204 bin 83 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler içerisinde, trafik kazaları başı çekerken, İstanbul trafiğinin 18 bin 463 haberle konuşulduğu görüldü. Rapor, yarım milyondan fazla aracın 5 yıl boyunca kesintisiz takip edilmesi sonucu elde edilen koordinat ve hız verilerinin analiz edilerek oluşturuldu. Böylelikle, 2017 yılında İstanbul arterlerinde hareket eden sürücülerin gün içerisinde ortalama 37 km/saat hızla hareket ederek, zamanlarının yüzde 54’ünü trafik yoğunluğundan dolayı kaybettikleri görüldü. Aynı arterlerdeki sürücülerin ortalama hızları ise hafta içi sabah saatlerinde 26 km/saat olarak ölçülürken, yolda harcadıkları zamanın yüzde 67’sinin trafik yoğunluğundan kaynaklandığı belirlendi. Hafta içi akşam değerlerine bakıldığında da, ortalama 22 km/saat hız ile hareket eden sürücülerin, zamanlarının yüzde 71’ini trafik yoğunluğundan dolayı kaybettiği saptandı. Elde edilen veriler neticesinde, İstanbul’da sabah saatlerinde 10 dakikalık yolun yaklaşık 30 dakika sürdüğü görüldü. Akşam saatlerinde ise bu dakikanın 35’e çıktığı saptandı. Böylelikle, arası 7,5 km olan Maslak-Mecidiyeköy yolunun 2017 yılı sabahlarında 25 dakika sürdüğü, ters yönde ise aynı rota üzerinde 23 dakikada geçildiği belirlendi. Eğer ki, trafik açık olsaydı bu mesafenin yalnızca 12 dakika süreceği saptandı.

(İHA)

Son Güncelleme: 25.04.2018 10:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FITBACK, Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’ndeydi
FITBACK, Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’ndeydi
Çocuk istismarına karşı proje
Çocuk istismarına karşı proje
Kanser hastası Yeşim Gökyar eşi tarafından dövülüp hastanelik edildi
Kanser hastası Yeşim Gökyar eşi tarafından dövülüp hastanelik edildi
Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de azaldı
Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de azaldı
Kalamış Wedding Fest kapılarını 4 Mart'ta açılıyor
Kalamış Wedding Fest kapılarını 4 Mart'ta açılıyor
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim