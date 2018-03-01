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İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

İstanbul’da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

01 Mart 2018 Perşembe 08:41
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

İstanbul’da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbul’da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent kenelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi. Kar yağışı nedeniyle stanbul’daki termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Son Güncelleme: 01.03.2018 09:18
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