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İstanbul’da sağanak yağış etkisini arttırdı

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gün boyu aralıklarla süren yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

17 Aralık 2017 Pazar 22:54
İstanbul’da sağanak yağış etkisini arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağmur İstanbul’da etkisini akşam saatlerinde arttırdı. İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ana arter ve yol kenarlarında nedeniyle su birikintileri oluşurken akşam saatlerinde evlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu; bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda bulunan aydınlatma ışıklarına yağmurun şiddeti yansıdı.

Son Güncelleme: 17.12.2017 23:25
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Sağanak YağışIstanbul Hava Durumu
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