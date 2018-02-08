Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, poşet ve çantalar ile korunmaya çalıştı. Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşların kullandıkları yöntemler renkli görüntüler oluştururken, yağış nedeniyle trafikte olan sürücülerde zor anlar yaşadı.
İstanbul’da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, sürücülerde zor anlar yaşadı.
08 Şubat 2018 Perşembe 15:54