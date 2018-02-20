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İstanbul gemi çöplüğüne döndü

Marmara Denizinde mürettebatı tarafından terk edildiği için batan, karaya oturan ya da batmak üzere olan hayalet gemiler havadan görüntülendi.

20 Şubat 2018 Salı 13:31
İstanbul gemi çöplüğüne döndü

Marmara Denizinde iflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilmiş çok sayıda gemi bulunuyor. Bu gemilerden biri de, bir süre önce Zeytinburnu açıklarında lodosun etkisiyle karaya oturan Tallas isimli kuru yük gemisi. Bağlı olduğu şirket iflas edince kaderine terk edilen gemi denizde yan yattı ve lodosunda etkisiyle Zeytinburnu’nda karaya oturdu. Hacizli olduğu için mürettabatı tarafından terk edilen ve batıp bir yıl önce karaya oturan Bereket isimli yük gemisi ise 2014 yılından beri Marmara Denizi açıklarında akıbetini bekliyor. Şu an dörtte üçü sular altında olan ve yalnızca üst güvertesinin göründüğü gemi ulaşım ve çevre açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Mürettebatı tarafından terk edilen ve akıbeti belli olmayan bu hayalet gemiler drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde Tallas gemisinde meydana gelen hasar ve Bereket isimli gemiden denize sızan kimyasal atık gözler önüne serildi. Marmara denizi açıklarında terk edilen tüm bu gemilerin ortak özelliği ise çevre ve insan sağlığı için risk teşkil ediyor.

Terk edilen gemilerin çevreye ciddi zararlar verdiğini ifade eden Ali Kaya, ‘‘İstanbul gemi çöplüğü haline gelmiş. Bunun sorumlusu herhalde yetkililer. Gerek icralık olsun gerek bakımının yapılması olsun yapılmalı. Tamir yerleri vardır oraya çekilmeli, bu manzara hiç hoş değil. Belki de bu gemilerin içerisinde kimyasal madde vardır, denize ve doğaya ve bütün İstanbul’a ciddi zararlar verir’’ dedi.

Yetkililerin bir an önce bu olayı çözmesini istediğini dile getiren Malik Uyanıker ise, ‘‘Ben uzun yıllardır İstanbul sahillerinde sağlıklı yaşam için spor yapıyorum ve sahillerden baktığımda gemi kirliliğini görüyorum. Günlerce, aylarca bekleyen gemiler var burada. Bu batan gemiler çevreyi kirletiyor ve yaşamı olumsuz etkiliyor. Balıklarımızın nesli zaten gittikçe azaldı, balık nüfusu Marmara denizinde oldukça azaldı. Gemilerin kimyasal atıklarından dolayı da denizlerimiz ciddi zararlar görüyor. Bunun için yetkililerimizden gereğinin yapılmasını istiyorum’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.02.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
Gemi çöplüğüIstanbul Terkedilmiş Gemiler
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