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İstanbul'da 2 milyon 332 bin 855 emekli yaşıyor

Türkiye ekonomisinin lokomotifi; sanayi, kültür ve turizm şehri İstanbul’da yaşayan emekli sayısı ise 2 milyon 332 bin 855 olarak açıklandı.

26 Aralık 2017 Salı 09:41
İstanbul'da 2 milyon 332 bin 855 emekli yaşıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü verilerine göre; kentte halen kayıtlı 514 bin 992 iş yeri faaliyet gösteriyor. Bu rakamlara kayıt dışı faaliyet gösteren iş yerlerinin dahil olmadığı öğrenildi. Resmi rakamlara göre; nüfusu 4 milyon 804 bin 116 olan İstanbul’da Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındakilerle birlikte tam 14 milyon 765 bin 143 kişi sosyal güvence kapsamında yaşıyor. Şehirde yaşayan 38 bin 973 kişinin ise herhangi bir sosyal güvencesi bulunmuyor. Tam 337 bin 849 devlet memurunun çalıştığı metropolde 543 bin 296 esnaf ve çiftçinin ise Bağ-Kur’a kayıtlı olduğu açıklandı.

SGK verilerine göre çalışanların nüfusa oranının yüzde 35.96 olduğu İstanbul’da 531 bin 453 kişinin Genel Sağlık Sigortası(GSS) pirimi devlet tarafından ödenirken, 449 bin 663 kişi de GSS pirimini kendisi ödüyor. 318 bin 42 memur emeklisinin bulunduğu kentte toplam 2 milyon 332 bin 855 emeklinin yaşadığı belirtildi. Şehirde emeklilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 15.76 olduğu açıklandı. Emeklilerin nüfusa oranı Bursa’da yüzde 17.79, Yalova’da yüzde 18,73, İzmir’de yüzde 21.55, Şırnak’ta yüzde 3.12 olduğu belirtildi.

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