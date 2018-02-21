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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nasıl?

İstanbul’da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 09:54
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nasıl?

İstanbul’da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaştı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı. İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı, Şubat ayının ilk günlerine göre yüzde 5 oranında yükseldi. Öte yandan son dokuz ayda İstanbul’da barajlarda doluluk oranı en yüksek seviye olan yüzde 79,68’e çıktı. Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli barajında doluluk oranı 15 günde artarak su miktarı ise yüzde 85,38 oranından yüzde 90,52’ye çıktı. Ömerli barajındaki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı’nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle;

‘‘Ömerli: 90,52

Pabuçdere: 94,99

Sazlıdere: 36,89

Büyükçekemce: 69,41

Alibeyköy: 83,23

Terkos: 91,11

Kazandere: 100

Elmalı: 32,13

Darlık: 78,21

Istrancalar: 98,94

Son Güncelleme: 21.02.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
Istanbul BarajlarıBarajlardaki Doluluk Oranı
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