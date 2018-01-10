İşlenmemiş su nedir, diğer sulardan farkı ne?

Amerika'da Silikon Vadisi'nde öne çıkan sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme çılgınlığının son ürünü olan işlenmemiş su, şişelenmiş suların yerini almaya aday.

İşlenmemiş suyun bu kadar popüler hale gelmesinin arkasında şişelenmiş suların gördüğü işlem sebebiyle içinde bulunan bazı kimyasalların ortadan kaybolması ve işlem görmemiş kaynak sularının yararlı ve değerli olduğunu inancı yatıyor.

İşlenmemiş su, kesinlikle filtrelenmemiş ve zararlı bakterilerden arındırılmamış olduğundan dolayı atık suların karışması durumunda rastlanan tehlikeli durumları içerebiliyor. Yapılan bazı araştırmalarda işlenmemiş su olarak sunulan suların içeriğinde şampuan kalıntıları, zararlı bakteriler, parazitler gibi atık sulardan bulaşabilecek zararlı maddeler tespit edildiğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana da işlenmemiş sular, şişelenerek tüketiciler ile oldukça yüksek fiyatlara buluşturuluyor. Yaklaşık 8 litrelik bir şişe işlem görmemiş suyun Silikon Vadisi, Kaliforniya'daki perakende fiyatının 150 TL civarında olduğu gelen bilgiler arasında.