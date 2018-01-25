İSKİ’den Sarıyer'deki çöken yol ile ilgili açıklama

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi’nde yer alan 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer ilçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu mahallelerine su verilememektedir" denildi.