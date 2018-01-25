İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi’nde yer alan 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer ilçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu mahallelerine su verilememektedir" denildi.
İSKİ’den Sarıyer'deki çöken yol ile ilgili açıklama
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde 900 mm çaplı ana isale borusunda meydana gelen arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana geldiğini açıkladı.
25 Ocak 2018 Perşembe 10:19
Son Güncelleme: 25.01.2018 10:24