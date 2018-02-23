Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117776
ALTIN
161.908
DOLAR
3.7866
STERLİN
5.2935
EURO
4.6578
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı

Bursa’da köprülü kavşak inşaatında çalışan iş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı.

23 Şubat 2018 Cuma 12:13
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı

Olay öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Panayır köprülü kavşağı inşaatında çalışma yapan iş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir tazyikle gaz fışkırmaya başladı. Büyük panik yaşanırken, hemen çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine Bursagaz, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek tertibat aldı. Polis ekipleri herhangi bir patlama ihtimaline karşı emniyet şeridiyle bölgeyi çevirdi. Meraklı vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken, doğalgaz borusunu onarmak için çalışmalara başlandı. Öte yandan trafik akışı normal seyrinde devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.02.2018 12:23
Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziIş MakinesiDoğalgaz Borusu Patladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi
Yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
2017'nin en popüler bebek isimleri hangileri oldu?
2017'nin en popüler bebek isimleri hangileri oldu?
23 kadın traktör kursuna katıldı
23 kadın traktör kursuna katıldı
Türkiye’nin yüzde 58’i mutlu
Türkiye’nin yüzde 58’i mutlu
Her şeylerini satarak dünya turuna çıktılar
Her şeylerini satarak dünya turuna çıktılar
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim