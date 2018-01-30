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İkidere Obası'ndaki gölet dondu

Ordu ile Giresun sınırında bulunan gölet aşırı soğuk ve kar nedeniyle dondu.

30 Ocak 2018 Salı 09:34
İkidere Obası'ndaki gölet dondu

Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde gece ısısının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle bin 350 rakımlı İkidere Obasında bulunan gölet dondu. Gölette kar ve aşırı soğukların etkisiyle yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yüksek kesimlerde gece ısının düşmesi nedeniyle İkidere Obası’nda bulunan göletin donduğunu ifade etti.

Öte yandan, Kabadüz’ün Çelikkıran ve Taşbaşı Obalarıyla, Giresun’un Hamzabey Obası arasında bulunan gölün etrafını çevreleyen ladin ormanları ve yayla evleri yağan karla seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Son Güncelleme: 30.01.2018 10:14
Anahtar Kelimeler:
Ikidere ObasıOrduGiresunGölet Dondu
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