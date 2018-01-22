Hristo Stoichkov Naim Süleymanoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Barcelona ve Bulgaristan Milli Takımı’nın dünyaca ünlü efsane ismi Hristo Stoichkov, Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabristanına çiçek bıraktı.

Stoichkov, Naim Süleymanoğlu ile geçmişe dayanan güçlü bir dostlukları olduğunu belirterek, böyle önemli bir sporcuyu genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Naim Süleymanoğlu’nun başarılarından her zaman onur ve gurur duyduğunu ifade eden Stoichkov, kendisinin hem Türk hem Bulgar halkının kalbinde her zaman en büyük sporculardan biri olarak kalacağını vurguladı.

Stoichkov, Arda Turan’ın Barcelona’dan dönmesiyle ilgili gelen sorularla ilgili ise şu yorumu yaptı: “Arda Turan lider özelliklere sahip bir oyuncu ve liderler her zaman önüne bakar geriye bakmaz.”