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Hobisi olan ahşap maket işiyle yeni bir meslek kazandı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Mustafa Tanır, emekli olduktan sonra hobi için başladığı ahşap maket işiyle yeni bir meslek kazandı.

26 Aralık 2017 Salı 13:17
Hobisi olan ahşap maket işiyle yeni bir meslek kazandı

Kahramanmaraş’ta bir kamu kurumundan 10 yıl önce emekli olan 65 yaşındaki Mustafa Tanır’ın, boş vakitlerinde öğrencilere yardım amaçlı yaptığı ahşap işi yeni mesleği oldu. Tanır, özellikle ödev getiren üniversite öğrencilerinin şablonlarını hazırlayarak onlara veriyor. Sultan Ahmet Camii, Kabe, Eyfel Kulesi ve Özgürlük Anıtı’nın da ahşaptan maketini yapan Tanır, gördüğü fotoğrafın aynısını da ahşaba işliyor.

"ÇİN MALLARINDAN ZİYADE BU TARZ AHŞAP ÜRÜNLERİ VERİYORUZ"

Ürünlerini 5 ile bin 500 lirası arasında sattığını ve siparişlere yetişmekte zorlandığını söyleyen Tanır, "Çocukları Çin mallarından ziyade ahşap ürünlere alıştırmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Tanır, "Ben kamudan emekliyim, emekli olduktan sonra boş kalmamak için daha önceleri hobi olarak başladığım bu işi yapmaya başladım. Öğrencilere derslerinde yardımcı olmak için genelde bu işe yönlendiriyoruz. Çin mallarından ziyade bu tarz ahşap ürünleri veriyoruz, ürünlerimi 5 liradan bin 500 liraya kadar satıyorum. Örneğin Sultan Ahmet Camii bin lira, Kabe’nin maketi bin 500 lira. Sultan Ahmet Camii yaptım 864 parçadan imal oldu ve 1 ay sürdü toplaması. Emek isteyen bir iş ama ben severek yapıyorum. Bu işyeri kendime ait, işlerimi 10 yıldır burada yapıyorum. İnsanlar fotoğraflarını getiriyor ben de ahşaba işleyerek onlara teslim ediyorum" dedi.

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