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Hiç geçmediği köprü yüzünden tüm mal varlığına el kondu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Duran, hiç gitmediği İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolundan 10 kez motosikletle kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle kesilen 371 liralık ceza yüzünden icralık oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:38
Hiç geçmediği köprü yüzünden tüm mal varlığına el kondu

Fethiye’nin Karagedik Mahallesi’nde çiftçilik yapan Yılmaz Duran, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolundan 2 Mart 2017 ve 25 Haziran 2017 tarihleri arasında 10 kez kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile ceza yedi. Durumdan haberi olmayan Duran’ın 371 liralık borcu için bütün mal varlığına haciz kondu. 20 gün önce telefonuna gelen mesajla mal varlığına haciz konulduğu bilgisini alan ancak bunu dolandırıcıların bir oyunu olduğunu düşünerek dikkate almayan Duran, 10 gün önce evine İstanbul İcra Dairesi’nden gelen ödeme emriyle şaşkına döndü.

İstanbul’a sadece bir kez otobüsle gittiğini belirten Duran, "20 gün önce bana ’Bütün mal varlığına icra kondu. Derhal bu parayı ödeyin’ diye mesaj geldi. Ben telefon dolandırıcıları sandığım için dikkate almadım ve mesajı sildim. 2 gün sonra tekrar mesaj geldi mesajı tekrar sildim ama psikolojim de bozulmaya başladı. Telefona gelen mesajı açtığım sürece bütün mal varlığına; motoruna, toprağına, evine haciz konuldu diye defalarca mesaj geliyor. Ama 25 Aralık 2017 tarihinde bu evrak geldi, 26 Aralık 2017’de bana tebliğ oldu. O an tamamen yıkıldım. Çünkü yarı otomatik bir motosiklet. Bu İstanbul Boğaz Köprüsünden geçerken 2 Mart 2017 tarihinde başlıyor, 25 Haziran 2017’de sona eriyor. 10 sefer geçiyor ama farklı farklı fiyatlarla geçiyor. 21 TL’ye de geçiyor, 56 TL’ye de geçiyor. İstanbul İcra Dairesi’ndeki avukat bu plakalı araç neden farklı fiyatlarla geçiyor diye hiç dikkate almadı mı? Bu plakadan benim adresimi bulduğunu göre polisleri arayıp bu plakalı aracın tır mı araba mı diye sorsaydı da bu davayı ondan sonra açsaydı" diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.01.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
MuğlaYılmaz DuranCezaKöprü Cezası
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