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Her gün 50 kilometre yürüyerek 3 çocuk okutuyor

Antalya’da 3 çocuk babası, sokaklarda topladığı atıkları satarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağlıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 09:36
Her gün 50 kilometre yürüyerek 3 çocuk okutuyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası, sokaklarda topladığı atıkları satarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağlıyor. Derme çatma çöp arabasıyla günde 50 kilometre yürüyerek 6-7 TL kazandığını ifade eden adam, çocuklarının okuması için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Aksu ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Suiçen, 40 yıl önce Irak’tan Türkiye’ye taşındı. Daha sonra Türk vatandaşı olan ve Antalya’da yaşamaya başlayan Suiçen’in çocuklarından 2’si lisede 1’i de ortaokulda eğitim görüyor. Çocuklarının okuması için sabah erken saatlerde yola düşen Suiçen, günlük 50 kilometre yol kat ederek yaklaşık 6-7 TL para kazanabildiğini söyledi. Sokakta topladığı katı atık maddeleri satan Suiçen’in eşi ise bel fıtığı nedeni ile çalışamıyor. Suiçen, mahalleli tarafından İslam Dayı olarak biliniyor.

"YAĞMUR ÇAMURDA ÇOK ZORLANIYORUM"

Günde 6-7 TL kazandığını kaydeden Ahmet Suiçen, "3 tane çocuğum okula gidiyor. 2 tanesi lisede eğitim alıyor. Bir tanesi ortaokulda eğitim alıyor. Benim başka yerden gelirim yok. Günde 50 kilometre geziyorum. Evim de uzakta kalıyor. Sabah evden 8’de çıkıyorum. 30 kilogram madde topluyorum. Çocuklarım okula gidiyor para yok. Bir tanesi servis kullanıyor. Yağmur ve çamurda çok zorlanıyorum. Kimse kimsenin halini bilmiyor. Hanım bel fıtığı olduğu için çalışamıyor" dedi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 10:13
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksuAtık ToplamakAhmet Suiçen
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