Her gün 225 bin ekmek Suriyelilere ücretsiz dağıtılıyor

Suriye’deki iç savaştan kaçanlar için İdlib’teki güvenli bölgelere kurulan kamplarda yaşayanların sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, kurdukları 6 ekmek fabrikasında her gün 225 bin ekmek ürettiklerini belirterek, “Herkese erişmemiz tabii ki mümkün değil ama Türkiye’de destek vererek yaptığımız çalışmalarda bu ekmekleri günlük olarak üretip dağıtıyoruz. Türkiye’den bağışçılarımızın gönderdiği gıda, temizlik, barınma yardımlarımız da sürüyor. Özellikle şu dönemde çadır çok önemli. Çatışma bölgelerinden kaçarak Türkiye sınır hattına kaçan ailelerin birçok ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.