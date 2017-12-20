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Hanife Güneş 30 bin liranın sahibi oldu

Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden, bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına parası olmadığı için arkadaşından aldığı emanet gözlükle katılan Hanife Güneş 30 bin liranın sahibi oldu.

20 Aralık 2017 Çarşamba 23:31
Hanife Güneş 30 bin liranın sahibi oldu

Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden, bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına parası olmadığı için arkadaşından aldığı emanet gözlükle katılan Hanife Güneş 30 bin liranın sahibi oldu.

Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Hanife Güneş, doğal ve samimi davranışlarıyla izleyenleri hem ağlattı hem güldürdü. Tüm joker haklarını kullanarak 8’inci soruyu doğru cevaplayan Güneş, 30 bin liranın sahibi oldu.

Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’ı sevdiği için yarışmaya katıldığını ifade eden Güneş, parası olmadığı için yarışmaya arkadaşından aldığı emanet gözlükle katıldığını belirtti. Kendi gözlükleriyle yakını görmekte güçlük çeken Güneş, kazandığı parayla eşini yemeğe götüreceğini ve Umreye gideceğini söyledi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 09:26
Anahtar Kelimeler:
Hanife GüneşKim Milyoner Olmak IsterEdirneIpsalaKocahıdır
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