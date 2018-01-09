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Hamsi ağına köpek balığı takıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık haline getirilen yarım ton ağırlığında ve 3,5 metre uzunluğundaki dev köpek balığı, ilgi odağı oldu.

09 Ocak 2018 Salı 15:36
Hamsi ağına köpek balığı takıldı

Bandırma’dan denize açılan balıkçıların İmralı Adası açıklarında attıkları hamsi ağlarına dev köpek balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu avlamayı başardıkları dev köpek balığının 500 kilo ağırlığında ve 3,5 metre boyunda olduğu belirlendi. Bandırmalı balıkçılar tarafından Bandırma Balık Hali’ne getirilen camgöz cinsi dev köpek balığı gün boyunca balık halinde sergilendi. Vatandaşlar meraklı gözlerle balığı incelerken, cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.

Yarım ton ağırlığındaki dev balığı avlayan balıkçılardan Metin Çokgezenler, "Camgöz cinsi bir köpek balığı. Yarım ton ağırlığında. Hamsi avlarken, ağlara takıldı. 3,5 metre boyunda. Avlaması zor olmadı. Biz zaten hamsi ağlarını içeri alırken kendisi de ağa takıldı ve teknenin içine düştü. Marmara Denizi’nde sıklıkla görülen bir cins. Zaten denizlerimizde balık yok. Bunu değerlendirmeyeceğiz. Bizim kültürümüzde köpek balığının yenilmesi yok. Fabrikamıza götüreceğiz" dedi.

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