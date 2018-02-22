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"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır"

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik" dedi.

22 Şubat 2018 Perşembe 12:41
"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır"

Kütahya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan 2.Abdülhamid Han’ı vefatının 100. yılında anmak için söyleşi programı düzenledi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda çarpıcı açıklamalar dikkat çekti. Programda konuşan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi” dedi.

O Dönemin Saldırı Şekilleri Bugünü Anlatıyor

Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu ise dedesi Abdülhamid Han'ı anlamanın bugünü de anlamak olduğunu dile getirdi. O dönemin saldırı şekillerine, düşmanın nasıl hareket ettiğine bakıldığında bugünün de anlaşılabileceğini vurgulayan Osmanoğlu, "Biz Sultan Abdülhamid Han'ı 100 sene sonra konuşabiliyoruz. İlmi siyasetini 100 sene sonra anlayabiliyoruz " diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:50
Anahtar Kelimeler:
Abdülhamid Han TorunuAbdülhamid HanNilhan OsmanoğluOsmanlı İmparatorluğuProf. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
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