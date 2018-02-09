Geçmediği boğaz köprüsünden kaçak geçiş cezası yedi

Malkara’da berberlik yapan 55 yaşındaki İbrahim Şengider’in 59 VE 497 plakalı otomobiline, İstanbul Kuzey Marmara 3. Boğaz Köprüsü’nden çok sayıda kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle yaklaşık bin liraya yakın ceza kesildi. Ceza dökümünü okuduğunda şok olan İbrahim Şengider, otomobiliyle İstanbul’a dahi gitmediğini söyledi. Şengider, plakasının sahtesinin çıkarılmış olabileceğini öne sürdü. Mağdur olduğunu ifade eden İbrahim Şengider, "Ben arabamla köprüden geçmeyi bırakın, İstanbul’a dahi gitmedim. Şahsıma gelen cezayı kabul etmiyorum. Gerekli hukuki yollara başvuracağım" dedi.