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FITBACK, Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’ndeydi

Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali, bu yıl 4. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-17-18 Mart tarihlerinde Türkiye'den ve dünyadan önemli uzman ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

19 Mart 2018 Pazartesi 10:59
FITBACK, Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’ndeydi

Sağlıklı yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenme, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, kişisel gelişim, yoga ve meditasyon gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri ve uzmanları üç gün süren Mutlu İnsan Zihin Ruhve Beden Festivali’nde buluştu. 70'e yakın workshop ve seminerin yapıldığı festivalde dans ve müzikli gösterilerin yanı sıra küçük el sanatları, organik gıda ve kozmetik, sağlıklı yaşam dair seçkin markaların ürünleri de yer aldı.

Festivalde sağlıklı beslenme ürünleri de yer aldı

FITBACK, zayıflama amaçlı kalorisi kısıtlanmış gıda ürünleri ile festivalde yer aldı. Dengeli ve sağlıklı beslenme sağlayan ve öğün yerine geçen bir gıda olan FITBACK, Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği kapsamında özel olarak geliştirilip, üretilen bir gıda. İçeriğindeki zengin lif, protein, vitamin ve mineraller ile vücudunuzun ihtiyacı olan temel besin ihtiyaçları karşılanırken, gün boyunca açlık ve halsizlik hissetmeden kilo vermeye yardımcı oluyor. Her öğünde 1 paket toz karışım 250 ml yarım yağlı sütle karıştırılarak içiliyor. Bir paket toz karışım bir öğüne eşdeğer olduğu belirtiliyor. Ürünün kullanıldığı öğünlerde başka katı gıda tüketilmemesi ve etkili bir sonuç için gün boyu 2-3 litre su içilmesi tavsiye ediliyor. Gün içerisinde şekersiz çay, bitki çayları ve kahve gibi kalorisiz içecekler tüketilebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
FitbackMutlu İnsan Zihin Ruh Ve Beden Festivali
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