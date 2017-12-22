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Fare kediyi böyle kovaladı

Sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi gören, nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bir video ’Kedinin fareyle oynadığı gibi’ deyimini adeta rafa kaldırıyor.

22 Aralık 2017 Cuma 11:02

Görüntülerde evin içine fırlayan bir fare evin kedisini kovalamaya başlıyor. Bir kadın ise cep telefonuyla olan biteni kayda alıyor. Evin mutfak kısmında bir kovalamaca başlıyor ama bilinenin aksine fare kediyi kovalıyor.

Kovalamaca esnasında mutfaktaki küçük masanın altından önce kedi ardından da fare geçiyor. Kedi kovalamaca kısa sürer ümidiyle yavaşlıyor ancak fare kedinin ayağını ısırmak için hamle yapıyor. Kedi şaşkınlık içinde zıplıyor. Fareyle başa çıkamayan kedi diğer odaya geçerken tam da kameranın önünde fare tarafından sol arka ayağından ısırılıyor. Kedinin bu hamleye verdiği tepkiyle video tamamlanıyor. İzleyenleri hayretler içinde bırakan görüntü sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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